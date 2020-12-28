الراحة ممنوعة في الأهلي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:50 م
علي نبوي
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه غدًا الثلاثاء دون راحة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز الفني، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بدء التحضير مباشرة لمواجهة وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح غدٍ.
كان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، وتصدر الفريق ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.