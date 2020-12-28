الراحة ممنوعة في الأهلي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه غدًا الثلاثاء دون راحة، استعدادًا ‏لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وقرر الجهاز الفني، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بدء التحضير مباشرة لمواجهة ‏وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح غدٍ.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، وتصدر الفريق ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 ‏نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.‏

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