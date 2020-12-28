تخلص فوراً من البرد والإنفلونزا وعسر الهضم بمكون واحد من المنزل

نقدم لحضراتكم وصفة رائعة للتخلص من البرد والإنفلونزا وعسر الهضم، كما انها تعمل على تدفئة الجسم في الشتاء، حيث يوجد فوائد كبيرة لتناول الزنجبيل منها التدفئة، ويحتل هذا المشروب الرائع العديد من المنازل وخاصة لمن يعرف قيمته الغذائية، ويمكن استخدامه في العديد من الأطعمة من خلال إضافته على التوابل، لما له من طعم لاذع ورائحة قوية تضيق نكهة للطعام، كما أنه يكون علاج للعديد من المشكلات الصحية لجميع الأعمار السنية لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية.





تخلص من البرد والإنفلونزا وعسر الهضم بمكون واحد





ونتحدث في هذا المقال عن كيفية صنع الزنجبيل والحليب من أجل تقوية المناعة في الشتاء، وهنا يجب غلي الماء مع الزنجبيل وبعض التوابل الصحية من اختيارك، أو خلط الزنجبيل مع الحليب من أجل التخلص من البرد والإنفلونزا وعسر الهضم.





مكونات وصفة حليب الزنجبيل

1 كوب حليب.

رشة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة مكعبات الزنجبيل أو الزنجبيل المبشور.

رشة قرفة.





طريقة تحضير المشروب