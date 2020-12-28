أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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المرأة كل المجتمع وليست نصفة مقوله أكدتها سارة أحمد دياب 23 سنه حاصلة علي دبلوم تجاري، والمقيمة بقرية أبو نبهان التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ان الفتاه بإمكانيها تقديم الكثير والتفوق والتحدي ليس فقط الزواج وتربية الأولاد.

وقالت" سارة "تجاوزت مرحلة تعرضي للسخافات والمضايقات، بإثبات ذاتي في شغلي وتعاملاتي مع الزبائن.


وقالت "سارة" اعتدت الفك والتركيب واصبحت طموحها ان تكون صاحبة ورشة عالمية، هي وشقيقها، بتطوير الورشة الذي تعلمت بها منذ نعومة أظافرها.

واكدت سارة قيامها بتطوير نفسها بالحصول علي كورسات في الميكانيكا، واخري في كشف أعطال الكومبيوتر في أكاديمية مصر، وقامت بالعمل في إصلاح السيارات الحديثه، وكشف وتشخيص الأعطال بالكومبيوتر للسيارات وكيفية الكشف عن اي عطل وأكواد أعطال السيارات.

وتابعت سارة والدي مثلي الاعلي وهو اشطر ميكانيكي رغم عدم حصولة علي اي تعليم، ووالدتي سيدة لم تلتفت لما يقال بل هدفها تشجيعي وتنمية قدراتي وشقيقي بيدعمني جدا ويعمل بابمجال منذ اكثر من 13 عام.

وتحلم سارة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة ان مصر قوسة بشبابها وفتياتها وهنكون قد اي تحدي
وعلي المسئولين تقديم كافة أوجه الدعم.
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)
أول فتاه ميكانيكي في الدقهلية: البنت تقدر تقدم كتير نهايتها مش الزواج والأولاد (فيديو)

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