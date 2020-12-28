أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

تراجعت أسعار النفط للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة مع مخاوف تراجع الطلب على الخام.





وكانت أسعار الخام ارتفعت بأكثر من 1 بالمائة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس حزمة التحفيز الجديدة بقيمة 900 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا، رغم اعتراضه على بعض البنود في البداية.





لكن تحولت الأسعار للهبوط مع مخاوف تراجع الطلب نتيجة لتشديد إجراءات الإغلاق، والزيادة المحتملة لإنتاج النفط من قبل "أوبك+".





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1.3 بالمائة إلى 47.62 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 48.96 دولار خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.7 بالمائة إلى 50.91 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 52 دولارا للبرميل.