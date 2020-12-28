إصابة شقيق الفنان محمد صبحي بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان مجدي صبحي عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "صبحي" قائلا: "عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الإنسانيات العظيم، ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي".

وتابع قائلا: "أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي، أشكر نقيبي الدكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفى العجوزة د.طارق، على مجهوده الرائع"، طالبا من جمهوره ومحبيه الدعاء له".

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