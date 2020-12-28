خالد النبوي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لمجلة Elle Arabia

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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خضع الفنان خالد النبوي لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Elle Arabia.

ونشر خالد النبوي مجموعة صور له من تلك الجلسة ، وظهر فيها بإطلالة أنيقة مرتدي بدلة باللون البيج وكارڤت سوداء ، ولاقت الصور تفاعل وإعجاب الكثير من محبيه.

والجدير ذكره أن خالد النبوي يشارك حالياً في فيلم "أهل الكهف"، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية تعود لعام 250 ميلاديًا،وسيتم تصويره في ثلاثة دول منهم إيرلندا، والمغرب، ومصر.

والفيلم من بطولة "خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.
خالد النبوي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لمجلة Elle Arabia
خالد النبوي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لمجلة Elle Arabia
خالد النبوي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لمجلة Elle Arabia
خالد النبوي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لمجلة Elle Arabia

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