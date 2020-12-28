اليونان تعتزم سداد قروض لصندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
Advertisements

قالت وزارة المالية اليونانية الاثنين إن اليونان تعتزم سداد 3.6 مليار يورو (4.40 مليار دولار) من قروض قائمة تدين بها لصندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها.

وأضافت الوزارة في بيان أنها بدأت بالفعل عملية السداد المبكر لقروض لصندوق النقد مستحقة في 2021 و2022.

وكانت أثينا قد سددت في نوفمبر تشرين الثاني 2019 قروضا لصندوق النقد قبل موعد استحقاقها. وقالت الوزارة إنه مع أحدث سداد ستكون قد سددت حوالي 6.3 مليار يورو، أو 80 بالمئة من مجمل القروض البالغة ثمانية مليارات يورو، كانت تدين بها لصندوق النقد الدولي.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى أحد المستشفيات

منذ أقل من ساعتين

كومان يشكر ليونيل ميسي

منذ ساعة الا ربع

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ 33 دقيقة

مورينيو يستهدف ضم نجم الريال

منذ 42 دقيقة

عبد الشافي يوجه رسالة خاصة لفيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:26 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

09:31 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

09:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»