اليونان تعتزم سداد قروض لصندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها





قالت وزارة المالية اليونانية الاثنين إن اليونان تعتزم سداد 3.6 مليار يورو (4.40 مليار دولار) من قروض قائمة تدين بها لصندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها.





وأضافت الوزارة في بيان أنها بدأت بالفعل عملية السداد المبكر لقروض لصندوق النقد مستحقة في 2021 و2022.





وكانت أثينا قد سددت في نوفمبر تشرين الثاني 2019 قروضا لصندوق النقد قبل موعد استحقاقها. وقالت الوزارة إنه مع أحدث سداد ستكون قد سددت حوالي 6.3 مليار يورو، أو 80 بالمئة من مجمل القروض البالغة ثمانية مليارات يورو، كانت تدين بها لصندوق النقد الدولي.