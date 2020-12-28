عاجل - أول تعليق من حسام حسن على خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي برباعية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على أن مباراة فريقه اليوم أمام الأهلي والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد هي مباراة للنسيان بسبب ظروفها.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"في الدقائق الأولى من اللقاء كنا جيدين ولكن التركيز غاب عنا في إنهاء الفرص".

وتابع :"حدث أخطاء في المباراة ولا أحب أن أحمل اللاعبين هذه الأخطاء فهو يقع على الجميع من أولي إلى أخر كل لاعب".

وأضاف :"الأخطاء كانت سهلة وتسببت في الأهداف، كما أن التمرير الخاطيء كان كثيرًا في المباراة".

وواصل :"الأهلي يملك مهاجمين مميزين واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم في المباراة، والأخطاء كانت واضحة وغيرت الطموح ومجرى المباراة والجميع يتحملها".

وزاد :"استبدال مباراة إنبي بمواجهة الأهلي كان مفاجئا بالنسبة لن وبالتأكيد كان لج دور في الخسارة لأني كنت أحضر لمباراة إنبي لمدة 5 أو 6 أيام وكان من المفترض أن يتم تبليغنا بشكل محترم".

وأردف :"نحن نلعب بدون جماهير، ولا أعرف السبب لعدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في وقتها، نحن لا نلعل في الشارع ولا بد من تحديد مواعيد المباريات".

وأشار :"مواجهات الخماسي واللعب في الشارع يتم تحديدها فما بالكم في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه لم يسأل عن سبب تغيير المباراة فيما تم سؤال الطرف الثاني لأنه أقوى".

وأوضح :"نحن نتعامل مثل فريق الدرجة الثانية والثالثة وأتمنى مزيدًا من الاحترام على الجميع".

وعن رأيه في موسيماني وموقفه من تغيير وجهة نظره بعد خسارته لمباراتين قال :"لم أقل بأن موسيماني لا يليق بالنادي الأهلي وهذا الكلام يسيء لي، أنا أحترم جميع المدربين، ولا يجوز أن أقيم مدرب، فالرياضة تحتم علينا احترام المدرب الأجنبي وكل الزملاء".

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