وزيرة الصحة: رصدنا مؤشرات إيجابية في الموجة الثانية لكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنهم لم يرصدوا أي أعراض مختلفة مع الموجة الثانية لكورونا حتى مع تغيرات الفيروس التي رصدت في بعض الدول.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مؤشرات إيجابية وهي أن حدة المرض انخفضت عن الفترة الماضية، ولكن هناك انتشار أسرع لفيروس كورونا خلال هذه الفترة، ولكن شدة الأعراض انخفضت.

وتابعت: "نرجو من المواطنين عدم التجمع خلال فترة رأس السنة"، مشددة على أن مصر أدارت أزمة فيروس كورونا بتوازن بين الصحة والاقتصاد حتى الآن.

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