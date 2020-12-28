أستاذ قانون دولي: من حق مصر إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية لحماية ثرواتها الاقتصادية

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أكد محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، على أحقية مصر في إبرام الاتفاقيات الدولية لترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار.



وقال "عمرو" في لقائه عبر زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك بسرعة من أجل ضمان حقوق مصر في استغلال ثرواتها البحرية.



وأشار إلى أن هذا السعي دفع الدولة المصرية إلى القيام بإبرام اتفاقيات ترسيم الحدود مع كل من قبرص واليونان من أجل استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في مياهها الإقليمية.



وأوضح أن تركيا لا تحترم الاتفاقيات المبرمة بين مصر واليونان وقبرص وتحاول مخالفة القانون الدولي بالاتفاقية التي أبرمتها مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية دون وجه حق.

