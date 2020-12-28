شركة مياه الشرب بالقاهرة: نعتذر لسكان الزمالك بسبب إنقطاع المياه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن جميع أطقم الشركة تتابع أزمة انقطاع المياه على الارض فعليًا منذ الامس، مؤكدًا أنه خلال الساعة الفائتة تم التعامل مع الموقف، عبر فتح خط مياه أخر بديل، مؤكدًا أن معظم الزمالك الان بها مياه.

وناشد "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، مساء الإثنين، قاطني عقارات الزمالك إبلاغ البوابين وحارسي العقارات بفتح مواتير المياه، معقبًا: " صادقين في شكواهم ونحن نعتذر لهم "، مؤكدًا أن المياه عادت لمعظم مناطق الزمالك على الاقل في الطابق الارضي والاول والثاني بدون إستخدام المواتير ".

وواصل: "أنا بتكلم كلام فني وعلمي وانا صادق مع ربنا، ولا صحة لتخريب بعض المواسير وعدم قدرها على العمل، ومافيش حاجة إسمها ماسورة صغيرة ولا كبيرة، المياه شغالة في نفس قطر المواسير وكمية المياه متوفرة في المنازل".

وأضاف أن شكاوى المواطنين في المناطق التي عادت لها المياه من ضعف المياه يعود لطبيعة عودة المياه بعد الانقطاع في أغلب الاحيان، حيث يكون الاستهلاك مضاعفًا لقيام السكان بإستهلاك إحتياجتهم من المياه، بالاضافة لتخزين كميات أخرى متابعًا: "معروف بعد إنقطاع المياه السكان بيستهلكوا كميات كبيرة وبيحوشوا وده الي بيخلي الاستهلاك مضاعف وبيضعف وصول المياه في الادوار العليا".

أخبار تهمك

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ 37 دقيقة

كومان يشكر ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مورينيو يستهدف ضم نجم الريال

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الشافي يوجه رسالة خاصة لفيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى أحد المستشفيات

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:26 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

09:31 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

09:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»