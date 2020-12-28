شركة مياه الشرب بالقاهرة: نعتذر لسكان الزمالك بسبب إنقطاع المياه

Advertisements

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن جميع أطقم الشركة تتابع أزمة انقطاع المياه على الارض فعليًا منذ الامس، مؤكدًا أنه خلال الساعة الفائتة تم التعامل مع الموقف، عبر فتح خط مياه أخر بديل، مؤكدًا أن معظم الزمالك الان بها مياه.



وناشد "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، مساء الإثنين، قاطني عقارات الزمالك إبلاغ البوابين وحارسي العقارات بفتح مواتير المياه، معقبًا: " صادقين في شكواهم ونحن نعتذر لهم "، مؤكدًا أن المياه عادت لمعظم مناطق الزمالك على الاقل في الطابق الارضي والاول والثاني بدون إستخدام المواتير ".



وواصل: "أنا بتكلم كلام فني وعلمي وانا صادق مع ربنا، ولا صحة لتخريب بعض المواسير وعدم قدرها على العمل، ومافيش حاجة إسمها ماسورة صغيرة ولا كبيرة، المياه شغالة في نفس قطر المواسير وكمية المياه متوفرة في المنازل".



وأضاف أن شكاوى المواطنين في المناطق التي عادت لها المياه من ضعف المياه يعود لطبيعة عودة المياه بعد الانقطاع في أغلب الاحيان، حيث يكون الاستهلاك مضاعفًا لقيام السكان بإستهلاك إحتياجتهم من المياه، بالاضافة لتخزين كميات أخرى متابعًا: "معروف بعد إنقطاع المياه السكان بيستهلكوا كميات كبيرة وبيحوشوا وده الي بيخلي الاستهلاك مضاعف وبيضعف وصول المياه في الادوار العليا".

