تزامناً مع عيد ميلادها.. تعرف على قصة تعرض أميرة فتحي للتحرش من سيدات

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تحتفل الفنانة أميرة فتحي اليوم الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر ، حيث أتمت عامها الـ 46.



وفي السطور الآتية يكشف لكم "الفحر الفني" تعرض أميرة فتحي للتحرش.



وفجرت أميرة فتحي مؤخرًا بشأن تعرضها للتحرش من سيدات ، وأعلنت عن ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك وكتبت : مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو ال trainer اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من ال t -shirt غصب عني حاجة مقصدهاش".



وتابعت قولها قائله: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه وحد من أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لاء واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن أدمن الجروب من الأصدقاء اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري".