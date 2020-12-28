عبد الحفيظ: تسيدنا مباراة الاتحاد السكندري من البداية.. وحققنا فوزًا هامًا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من مسابقة الدور الممتاز.

وقال عقب نهاية المباراة :"مباراة في منتهى الأهمية مع فريق له مكانة في الدوري وكنا نعلم جيد من سنواجه لأن فريق الاتحاد السكندري محترم ويملك جهاز فني مميز".

وتابع: "الحمد لله تسيدنا اللقاء منذ البداية ونجحنا في تحقيق الفوز الهام".

وأوضح :"بطولات الكأس مختلفة عن الدوري، فالكأس له مناخ ودوافع معينة، أما الدوري فدوافعه مختلفة تمامًا".
وأشار :"الهدف الذي سجله كهربا مبكرا مهد الطريق نحو الفوز بالمباراة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه مستوى مميز في المباراة".

وأردف :"علينا إغلاق صفحة مباراة اليوم لأننا أمام مواجهوة صعبة أمام فريق وادي دجلة، وسنواجه فريق على مستوى عال جدً".

وعن فشل صفقة سيرينو قال :"الصفقات من الممكن أن تقترب في وقت ما ومن الممكن أن تبتعد في وقت ما، لا يزال لدينا الوقت وعلينا اتخاذ خطوة إيجابية قبل بطولة كأس العالم للأندية".

وحول إصابة طاهر محمد طاهر قال :"اللاعب أجرى أشعة على الضلوع والتشخيص المبدئي بأن مدة الغياب ستكون قصيرة إن شاء الله".

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