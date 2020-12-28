أول تعليق من وزارة الهجرة على واقعة مقتل مدرس مصري بالسعودية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري "هاني عبد التواب" الذي قتل بالمملكة العربية السعودية.

وتؤكد وزيرة الهجرة أنه سيتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية.

كما تؤكد السفيرة نبيلة مكرم على الثقة في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أخبار تهمك

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ 39 دقيقة

مورينيو يستهدف ضم نجم الريال

منذ 35 دقيقة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الشافي يوجه رسالة خاصة لفيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى أحد المستشفيات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ 34 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين

كومان يشكر ليونيل ميسي

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:26 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

09:31 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»