إيبارشية بني سويف تعلن عن إلغاء قداس رأس السنة.. وتقرر: صلاة الجناز على المتوفي بكورونا بالمدافن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الأنبا غبريال اسقف بني سويف وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، اليوم الاثنين، عن قرارات هامة أنتهى إليها اجتماعه مع كهنة الإيبارشية، لإتخاذ قرار نهائي بشان قداس ومقابلات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد وترتيبات المرحلة القادمة ضمن الإجراءات الإحترازية لواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.

وبعد مناقشات أستغرقت وقتًا طويلًا، أسفر الإجتماع عن 6 قرارات هامة، يتم تطبيقها إعتبارًا من اليوم ولحين إشعار آخر، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيرس كورونا المستجد حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة المصرية.

وجاءت قرارات إجتماع إيبارشية بني سويف كالتالي:

1ـ إلغاء قداس رأس السنة الميلادية بما في ذلك ليلة رأس السنة الميلادية.

2ـ يقام قداسات أعياد الميلاد والغطاس بحضور الآباء الكهنة والدياكونين ومعلمين الكنائس فقط، مع تلقي التهاني عبر الهاتف.

3ـ يستمر حضور الصلوات والقداسات عن طريق الحجز المسبق، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من أول يناير 2021 بحضور 25% من مساحة الكنيسة.

4ـ تعليق صلوات الثالث وأغلاق قاعات العزاء.

5ـ إقامة صلوات الجنازة بحضور أسرة فقط، وفي حالة الوفاة بفيروس كورونا تقام الصلوات بالمدافن.

6ـ تقام صلوات الإكليل بحضور ما لا يزيد عن 20 شخصًا من أسرة العروسين.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتي جاءت للتشديد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتضمنت إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

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