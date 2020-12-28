تعرف على أبرز الأفلام السينمائية فى عام 2020

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تعد السينما المصرية هي الصناعة الرائدة في الوطن العربي، وهي المنبع التي نشأت منه صناعات كثيرة في دول المنطقة بعد نشأتها، ورغم أن عام 2020 كان بداية غير مبشرة على السينما المصرية، إلا إنها استطاعت أن تقدم نماذج من الأفلام الجيدة.





وفى هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" الأفلام السينمائية فى عام 2020:





_الصندوق الأسود :



وهو من بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.







_خان تيولا :



من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.





وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.









_عفريت ترانزيت :







فيلم «عفريت ترانزيت» بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحي ومحمود الليثي، وهدى مجد ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كضيوف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدي، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وتدور أحداثه في اطار كوميدي.









_الخطة العايمة :





وهو بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه في إطار المغامرة والتشويق.





_زنزانة 7 :





فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



وتدور أحداث الفيلم حول صراع يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا.







_ توأم روحي :





فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.









الغسالة :







فيلم "الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، تأليف وسيناريو عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.



_ريما :





فيلم "ريما" من بطولة محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.





الحارث :









الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب،

أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج محمد نادر جلال، وتأليف محمد عبدالخالق، وسيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.







صاحب المقام :







فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.







يوم وليلة :





فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، خالد سرحان وكوكبة من النجوم، من تأليف يحيى فكري.