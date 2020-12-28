هشام حطب: لدينا وقت لإقناع الفيفا بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة

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قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولومبية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الجمعيات العمومية سيادى، ونحترمه، وكل الدول تقوم بذلك لحماية المواطنين من فيروس كورونا، والجميع يجب أن يلتزم بهذا القرار، ويحترم قرارات الحكومة، لأن هذا قانون دولتنا، ونحاول أن نتواصل مع الفيفا بخصوص هذا الشأن، فبعض الدول تم تأجيل الانتخابات لها، مثل الهند وسلطنة عمان، لبعد بطولة طوكيو 2021.



وأضاف حطب، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع كريمة عوض، وخيرى رمضان، الجميع سيتواصل مع الفيفا على أولهم المهندس أحمد مجاهد، أو وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، حتى اللجنة الأولومبية، فنحن لم نتدخل كلجنة أولومبية، فالفيفا لم تقتنع بأسبابنا، ولدينا مساحة من الوقت لإقناع الفيفا بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة، وأتصور أنهم سيقبلوا المقترحات بالتأجيل.

