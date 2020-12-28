مدافع الأهلي يؤدي تدريبات تأهيلية عقب مباراة الاتحاد السكندري

أدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية منفردة عقب نهاية مباراة فريقه مساء اليوم أمام الاتحاد السكندري.





وخاض مدافع الأهلي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب عقب نهاية المباراة، لعدم مشاركته في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بأربعة أهداف دون رد.





وفاز الأهلي مساء اليوم على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت على ستاد "الأهلي we" ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.





ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب بعدما حقق الفوز في 3 مباريات متتالية.



