أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
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تخلت أسعار الذهب للهبوط عن مكاسبها بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة مع مكاسب الأسهم الأمريكية.

وتراجع الذهب مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية لتسجل مستويات قياسية خلال التعاملات.

وكان المعدن الأصفر تلقى الدعم  خلال التعاملات جراء هبوط الدولار الأمريكي، بعد إقرار حزمة التحفيز، لكنه تحول للهبوط مع تخلص الورقة الخضراء من خسائرها.

ورغم انتقاده للتشريع الذي أقره الكونجرس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 1880.40 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع أعلى 1900 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1877.1 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة على 90.32.

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