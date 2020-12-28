أستاذ الأمراض الصدرية تكشف عن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشفت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب القصر العيني، عن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا والتي بدأت تنتشر في الموجة الثانية.

وقالت "مايسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن الإسهال وعسر الهضم وآلام في المعدة أبرز أعراض الموجة الثانية للفيروس.

وأشار إلى أن هذه الأعراض عادة ما تكون مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة وآلام شديدة وتكسير في الجسم، موضحة أن الفيروس قد يبدأ بطفح جلدي غير مبرر مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت على ضرورة وضع الإصابة بفيروس كورونا في قائمة الأولويات عند الشعور بهذه الأعراض، لافتة إلى أن صورة الفيروس عند الأطفال عادة ما يكون على هيئة الإسهال والقيء وهو ما يتم تشخيصه خطأ على أنه نزلة معوية.


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 3 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يشكر ليونيل ميسي

منذ 35 دقيقة

عبد الشافي يوجه رسالة خاصة لفيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ ساعة

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى أحد المستشفيات

منذ ساعة و نصف

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

مورينيو يستهدف ضم نجم الريال

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:26 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

09:31 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»