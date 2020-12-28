أستاذ الأمراض الصدرية تكشف عن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا

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كشفت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب القصر العيني، عن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا والتي بدأت تنتشر في الموجة الثانية.



وقالت "مايسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن الإسهال وعسر الهضم وآلام في المعدة أبرز أعراض الموجة الثانية للفيروس.



وأشار إلى أن هذه الأعراض عادة ما تكون مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة وآلام شديدة وتكسير في الجسم، موضحة أن الفيروس قد يبدأ بطفح جلدي غير مبرر مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة.



وأكدت على ضرورة وضع الإصابة بفيروس كورونا في قائمة الأولويات عند الشعور بهذه الأعراض، لافتة إلى أن صورة الفيروس عند الأطفال عادة ما يكون على هيئة الإسهال والقيء وهو ما يتم تشخيصه خطأ على أنه نزلة معوية.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.