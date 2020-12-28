مورينيو يستهدف ضم نجم الريال

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
وضع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي ضم أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مورينيو يضع نصب عينه الحصول على خدمات نجم الريال سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويواجه مورينيو صعوبة كبيرة قبل حسم الصفقة خاصةً ان باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى أيضاً للحصول على خدمات قائد المنتخب الاسباني.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ 36 دقيقة

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ أقل من نصف ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين

عبد الشافي يوجه رسالة خاصة لفيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة

مورينيو يستهدف ضم نجم الريال

منذ نصف ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يشكر ليونيل ميسي

منذ 34 دقيقة

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى أحد المستشفيات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:26 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

09:31 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»