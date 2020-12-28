وزيرة الصحة: الانتهاء من الموقع المخصص لتسجيل الحصول على لقاح كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن الانتهاء من الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.



وشددت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، على أنه يجب على المواطنين الابتعاد عن الجلوس في الأماكن المغلقة.



وكشفت وزيرة الصحة، عن تواصل جهود الدولة لتأمين تلقي جرعات اللقاح المضاد لكورونا، لافتة إلى أن هيئة الدواء المصرية تجري تحاليل على الدفعة التي استلمتها مصر من لقاح كورونا.



وأكدت وزيرة الصحة، أنه لا يوجد اختلاف في الأعراض بين الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا، مشددة على أنه يجب التخلص الآمن من الكمامة قبل دخول المنزل.

