موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لمسؤولي القلعة الحمراء، من أجل التعاقد مع لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وارتبط إسم الأهلي خلال الفترة الماضية بأكثر من لاعب لتدعيم الفريق في يناير المقبل، على رأسهم الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي، بالإضافة إلى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.





وأكد موسيماني على قدرات اللاعب المتميزة، في ظل إجادة كودجو على المشاركة في أكثر من مركز بالخط الأمامي سواء مركز رأس الحربة الصريح أو الجناحين الأيمن والأيسر.





ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الأهلي والعين الإماراتي على ضم كودجو، وخصوصًا بعد حصول مسؤولي الأحمر على رغبة من اللاعب بارتداء قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.



