موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:31 م
محمد الدمتناوي
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منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لمسؤولي القلعة الحمراء، من أجل التعاقد مع لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وارتبط إسم الأهلي خلال الفترة الماضية بأكثر من لاعب لتدعيم الفريق في يناير المقبل، على رأسهم الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي، بالإضافة إلى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.
وأكد موسيماني على قدرات اللاعب المتميزة، في ظل إجادة كودجو على المشاركة في أكثر من مركز بالخط الأمامي سواء مركز رأس الحربة الصريح أو الجناحين الأيمن والأيسر.
ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الأهلي والعين الإماراتي على ضم كودجو، وخصوصًا بعد حصول مسؤولي الأحمر على رغبة من اللاعب بارتداء قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.