التنمية المحلية: القاهرة تتصدر إغلاقات المنشآت التجارية المخالفة تليها بني سويف والإسكندرية





وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن وزارته تباشر ايضًا وبمنتهى الحزم إلتزام المحال والمنشات بمواعيد الغلق المعلنة منذ مطلع ديسمبر".



وكشف أن جميع مجالس المحافظات التنفيذية عقدت جلسات منذ صباح اليوم لشرح أليات تطبيق الاجراءات ومراقبة تنفيذها لكافة أعضاء هذه المجالس والتنسيق مع ميديرات الامن في كافة المحافظات لاتخاذ مايلزم حيال هذه القواعد مؤكدًا أنه تم التأكيد على المحافظين ورؤساء المدن والاحياء والمراكز للتواجد في الشوارع ومراقبة إنفاذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا ".



وحول أليات الضبطية القضائية بخلاف جهاز الشرطة قال قاسم انه فرق التتفيش بالاضافة للجان العمل بالتنسيق مع ميديرات الامن في كافة المحافظات ستتولى مهمة متابعة تنفيذ القرارات على الارض بالاضافة إلى جهات أخرى تابعة للوزارة مثل قطاع الرصد والمتابعه وجهاز التفتيش والمتابعه حيث سيتم مراجعة التنفيذ عبر كافة هذه المنظومة.



وقال إن جهود اليوم اسفرت عن إغلاق 3480 مقهى تم غلقها و4938 محل تجاري و216 مطعم بالاضافة إلى الورش التي تم إغلاقها لمخالفتها مواعيد الغلق وعددها 1829 ورشة في مختلف المحافظات بالاضافة لمحال ذات طبيعة أخرى تبلغ أعدادها 1116 منشاة.



وكشف قاسم أن محافظة القاهرة تتصدر حالات الغلق بواقع 2821 حالة غلق يليها بني سويف 2470 حالة غلق ثم الاسكندرية 2703 حالة غلق يليها الغربية 1258 وصولًا إلى كفر الشيخ بلغ عدد حالات الغلق بها 468 وأخيرًا دمياط 430 ثم المحافظات الاخرى ".



وكشف أن المقاهي التي جرى إغلاقها تم لاسباب تتعلق بمواعيد العمل والاغلاق قائلا: " اما بالنسبة للمقاهي التي تقدم الشيشة تمثل مخالفة صريحة للاجراءات الاحترازية ومن ثم تم غلق عدد من المقاهي في القاهرة والاسكندرية والمحافظات الاخرى وتم مصادرة هذه الشيش ".

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إن وزراته شرعت في مباشرة تطبيق ضوابط الاجراءات الاحترازية أنه في أعقاب إجتماع المحافظين في مجلس الوزراء أمس قام وزير التنمية المحلية منذ صباح اليوم بمباشرة تنفيذ الاجراءات والضوابط الاحترازيةحيث تم التأكيد على كافة المحافظات بتكثيف الحملات على الكافيهات والمحال التجارية للتاكيد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيقاف إحتفالات راس السنة بكل حسم وحزم.