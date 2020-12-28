لميس الحديدي: 2020 سنة غير مسبوقة لكن الحياة تستمر
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:27 م
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن عام2020 رغم صعوبته بسبب أزمة كورونا إلا أنه مر، وهناك سنوات اخرى صعبة مرت ايضًا.
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الإثنين: "ممكن تكون سنة 2020 غير مسبوقة في تاريخ الامم كلها مش مصر بس، لكن الحياه تستمر والانسان بيحاول ويعافر، وهذه هي الحياه نعافر ونحاول ونشوف ربنا هيجيب لينا إيه؟".
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الإثنين: "ممكن تكون سنة 2020 غير مسبوقة في تاريخ الامم كلها مش مصر بس، لكن الحياه تستمر والانسان بيحاول ويعافر، وهذه هي الحياه نعافر ونحاول ونشوف ربنا هيجيب لينا إيه؟".