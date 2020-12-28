لميس الحديدي: 2020 سنة غير مسبوقة لكن الحياة تستمر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن عام2020 رغم صعوبته بسبب أزمة كورونا إلا أنه مر، وهناك سنوات اخرى صعبة مرت ايضًا.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الإثنين: "ممكن تكون سنة 2020 غير مسبوقة في تاريخ الامم كلها مش مصر بس، لكن الحياه تستمر والانسان بيحاول ويعافر، وهذه هي الحياه نعافر ونحاول ونشوف ربنا هيجيب لينا إيه؟".

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