"التنمية المحلية": غلق أكثر من 3 آلاف مقهي مخالف (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن حجم العمالة في مشروعات المدن الجديدة كبير.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات، فضلا عن التشديد على عدم إقامة أي احتفالات رأس السنة"، مشيرا إلى أنه يتم التشديد على التزام كافة المحلات بمواعيد الإغلاق، والإجراءات الاحترازية.

وأكد إجراء حملات مستمرة على الكافيهات والمقاهي للتأكد من عدم استخدام «الشيشة»، لافتا إلى غلق العديد من المقاهي المخالفة وتغريمها بعد مصادرة الشيشة.

وأشار إلى أن عدد المحال المخالفة وصل إلى 11 ألف و608 محلات بينهم 216 مطعما، و3 آلاف و480 مقهى، و34 سوقا، لافتا إلى أن القاهرة تحتي المرتبة الأولى بالنسبة للمحلات المخالفة.

وأوضح أن فترة إغلاق المحال المخالفة لمواعيد الإغلاق تستمر لمدة 15 يوما ثم شهر، مع إلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مشيرا إلى أن عقوبة مخالفة قرارات مجلس الوزراء الخاصة باحتفالات رأس السنة تصل إلى غرامة فورية 4 آلاف جنيه، مع غلق أسبوع، مضاعفة فترة الغلق حال تكرار المخالفة.

ولفت إلى أن المحافظات ستشن حملات على مدار يوم الخميس المقبل، لضبط مخالفي قرارات مجلس الوزراء بشأن عدم إقامة حفلا برأس السنة.

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