أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مونديال اليد: "إيه المشكلة إن مصر يبقى عندها حدث عالمي" (فيديو)
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:26 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم كله مستمر في البطولات الرياضية ومونديال الأندية سيقام في قطر والدوري الانجليزي مستمر والبعض يتحدث عن كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر يناير المقبل.
وانفعل موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، بسبب محاولات عرقلة البطولة مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية تتم على أعلى مستوى وهناك ترتيب كبير للبطولة ومصر ستنظم حدث عالمي كبير.
وأضاف أن الاعلام المصري المحترم عليه الحديث ومساندة البطولة والإعلام حتى الآن غائب ومصر قادرة على تنظيم 100 بطولة مثل كأس العالم لكرة اليد قائلا «ساعدوا مصر هذا حدث عالمي».
وتابع أنه لم يعتذر أي منتخب والكل مطمئن وهناك دولة ورئيس دولة يعمل من أجل نجاح البطولة في ظل محاولات البعض لتكسير الاستعداد «هو ايه المشكلة ان مصر يبقى عندها حدث عالمي».
وانفعل موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، بسبب محاولات عرقلة البطولة مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية تتم على أعلى مستوى وهناك ترتيب كبير للبطولة ومصر ستنظم حدث عالمي كبير.
وأضاف أن الاعلام المصري المحترم عليه الحديث ومساندة البطولة والإعلام حتى الآن غائب ومصر قادرة على تنظيم 100 بطولة مثل كأس العالم لكرة اليد قائلا «ساعدوا مصر هذا حدث عالمي».
وتابع أنه لم يعتذر أي منتخب والكل مطمئن وهناك دولة ورئيس دولة يعمل من أجل نجاح البطولة في ظل محاولات البعض لتكسير الاستعداد «هو ايه المشكلة ان مصر يبقى عندها حدث عالمي».