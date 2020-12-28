أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مونديال اليد: "إيه المشكلة إن مصر يبقى عندها حدث عالمي" (فيديو)



وتابع أنه لم يعتذر أي منتخب والكل مطمئن وهناك دولة ورئيس دولة يعمل من أجل نجاح البطولة في ظل محاولات البعض لتكسير الاستعداد «هو ايه المشكلة ان مصر يبقى عندها حدث عالمي».



وأضاف أن الاعلام المصري المحترم عليه الحديث ومساندة البطولة والإعلام حتى الآن غائب ومصر قادرة على تنظيم 100 بطولة مثل كأس العالم لكرة اليد قائلا «ساعدوا مصر هذا حدث عالمي».