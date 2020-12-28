وزيرة الصحة: لا يوجد اختلاف بين أعراض الموجتين الأولى والثانية لكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن تواصل جهود الدولة لتأمين تلقي جرعات اللقاح المضاد لكورونا.

وأشارت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هيئة الدواء المصرية تجري تحاليل على الدفعة التي استلمتها مصر من لقاح كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه لا يوجد اختلاف في الأعراض بين الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا، مشددة على أنه يجب التخلص الآمن من الكمامة قبل دخول المنزل.

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