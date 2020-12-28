فرنسا.. تدنيس عشرات القبور بصلبان معقوفة

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن مجهولين دنسوا 67 قبرا برسومات لصلبان معقوفة ليلة الأحد في مقبرة بلدية فونتانبلو التابعة لإقليم السين ومارن.

ونقلت الصحيفة عن رئيس البلدية فريديريك فالتو تأكيده "تعرض شواهد 67 قبرا للتدنيس من خلال رسم صلبان معقوفة عليها بالألوان الوردي والأبيض والفضي".

وقال النائب العام للبلدية إن المقبرة اليهودية، المحاذية للمقبرة الرئيسية، لم تتعرض للتدنيس، كما لم تتم ملاحظة أي عبارات معادية للسامية.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القبور المدنسة تعود لمسيحيين.