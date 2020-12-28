فيفي عبده تثير الجدل في أحدث ظهور لها

Advertisements

شاركت الفنانة فيفي عبده صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وجاء هذا الظهور لفيفي عبده، عقب مرورها بوعكة صحية، وظهرت في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان بترتر قصير أبهرت به الجميع.



وكتبت "عبده" تعليقا قائلا: "مساء الفل من مصر ام الدنيا بحبكم اوي".



يذكر أن الفنانة فيفي عبده مرت في الفترة الأخيرة بأزمة صحية ودعى لها عدد كبير من نجوم الفن حيث طلبت ذلك.