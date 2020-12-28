وكالة شؤون المسجد النبوي تنظم لقاءً تثقيفياً

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للمتاحف اليوم، لقاءً تثقيفياً "عن بعد" بعنوان " الآثار والمقتنيات بالمسجد النبوي .

 

وتضمن اللقاء الحديث حول المسجد النبوي القديم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة وفضائلها والآثار الموجودة بالمسجد النبوي والمحيطة بمراحل توسعات المسجد النبوي، بالإضافة إلى المقتنيات الأثرية من العهد النبوي وجهود المملكة العربية السعودية في المحافظة عليها.

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