البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي





قرر البنك المركزي، الاستمرار في إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعملات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه، اعتباراً من أول يناير المقبل وحتى 30 يونيو 2021.









وتضمن قرار المركزي الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.





كما قرر إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات الرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.





وقرر أيضاً الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذه النوع من البطاقات.





وجاء في القرار كذلك أن تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بمصر، وبدون إدخال الرقم السري، مع إلتزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة.