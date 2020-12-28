طهران: تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة "استعراض ناجم عن الخوف"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاثنين، إن زيادة تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة "استعراض دفاعي ناجم عن الخوف".

 

وأضاف شمخاني في تغريدة أن "هذه التحركات الأمريكية زادت من إنتروبيا انعدام الأمن وأدت إلى إيجاد سوء فهم مضر في المنطقة".

 

وشدد شمخاني على أن "ضمان الأمن الإقليمي يتحقق عبر خروج القوات الأجنبية المهددة للاستقرار".

 

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال في وقت سابق من اليوم إن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة.

 

وأكد أن بلاده: "لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 19 ساعة

خوان لابورتا يستفز جماهير ريال مدريد

منذ ساعة

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ ساعة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن الراحلين

منذ 34 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

08:11 م

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

07:32 م

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»