كوستا يغيب عن تدريبات أتلتيكو ويفكر في الرحيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف مصدر في نادي أتلتيكو مدريد أن المهاجم دييغو كوستا غاب عن التدريبات يوم الاثنين لأنه يفكر في مستقبله مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

 

وعانى كوستا، الذي ساعد أتلتيكو على الفوز بآخر ألقابه في الدوري في 2014، لترك بصمة منذ العودة للنادي من تشيلسي في 2018. ويتبقى ستة أشهر على نهاية عقد اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" مع الفريق.

 

وطاردت الإصابات اللاعب الدولي الإسباني في فترته الثانية مع أتلتيكو وعاد مؤخرا من إصابة بتجلط في الأوردة.

 

وسجل كوستا هدفا من ركلة جزاء في الفوز 3-1 على إلتشي في 19 ديسمبر الأل وشارك بديلا في الفوز 2-صفر على ريال سوسيداد بعدها بثلاثة أيام. لكنه غاب عن أول حصة تدريب للفريق بعد العودة من عطلة عيد الميلاد قبل مواجهة يوم الأربعاء على ملعبه مع خيتافي.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن كوستا طلب فسخ عقده على الفور لأسباب عائلية.

 

وشارك كوستا أساسيا في 43 مباراة في الدوري الإسباني منذ عودته إلى أتلتيكو مقابل 60 مليون يورو من تشيلسي طبقا لتقارير وسائل إعلام وسجل 12 هدفا.

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