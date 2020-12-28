رغم كورونا.. تعرف على امتيازات الدولة للمعلمين في 2020

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قدمت الدولة المصرية، امتيازات هائلة للمعلمين خلال عام 2020م تقديرًا لدورهم في تعليم الأجيال، كترقية 301 ألف و784 معلما، زيادة قيمة البدل بنسبة 50%، وكذلك زيادة مكافأة الامتحانات.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الامتيازات التي قدمتها الدولة للمعلمين خلال عام 2020م.



ترقية 301 ألف و784 معلما:

في إطار الاهتمام بملف أعضاء هيئة التدريس، قررت وزارة التربية والتعليم، ترقية 301 ألف و784 معلما، والتي تساهم في زيادة البدل حسب نوع الترقية والدرجة الوظيفية التي يشغلها المعلم.



زيادة بدل المعلمين:

وتكريمًا لهم، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك حزمة للمعلمين ومنها زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين.



وأضاف معيط، أنه سيتم زيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.



زيادة مكافأة الامتحانات:

كما أعلنت وزارة المالية أن هناك 25% فى المكافأة التى تصرف للامتحانات بقيمة زيادة ما بين 50 إلى 155 جنيه شهريا.



تحسين أحوال الموظفين:

ووافقت الحكومة على قانون يتعلق بتحسين أحوال الموظفين العاملين بالتربية والتعليم وسيتم تطبيقه يناير القادم.



زيادة حافز الإدارة المدرسية:

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية، أنه سيتم زيادة حافز الإدارة المدرسية ويستفيد منها 110 وكيل مدرسة ومعهد بتكلفة 311 مليون جنيه، مؤكدًا أن تكلفة هذه الحوافز بالكامل تصل لما يزيد عن 5 مليارات جنيه.



ودائمًا ما تكافئ الدولة، المعلمين، حيث يقول الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هذا العام هو عام تقدير المعلم، لأنه عصب العملية التعليمة فى الماضى والحاضر والمستقبل.