الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول بهدف "كهربا"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الاتحاد السكندري متقدمًا بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة برغبة واضحة من كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث سدد المالي أليو ديانج كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الاتحاد السكندري لكنها علت عارضة محمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر.

ورد الخطير رزاق سيسه على تسديدة أليو ديانج بانطلاقة قوية من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية في الدقيقة 4 مرت بسلام على يسار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وعاد سيسيه في الدقيقة 5 وسدد كرة أخرى لكن تصويبته لم تكن متنقة وابتعدت عن مرمى محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر في محاولة من أبناء الإسكندرية لافتتاح التسجيل مبكرًا.

وفي الدقيقة 15 انطلق محمد شريف من الناحية اليسرى وسدد الكرة قوية لكن محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري أمسك بها على مرتين في محاولة من الفريق الأحمر لتسجيل الهدف الأول.


وفي الدقيقة 18 انطلق طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من منتصف الملعب مستخدمًا سرعته الكبيرة ليمرر تمريرة رائعة إلى محمود "كهربا" المنفرد بحارس الاتحاد السكندري ليضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

وحصل كريم يحيى لاعب الاتحاد السكندري على البطاقة الصفراء الأول في المباراة مع حلول الدقيقة 22، ليسقط أكرم توفيق على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة لكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال المباراة.
وفي الدقيقة 30 من عمر اللقاء اضطر طاهر محمد طاهر لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ليحل زميله حسين الشحات بديلا له.

ومع حلول الدقيقة 36 أخطأ كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندري ومرر الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمد شريف الذي سدد الكرة قوية لكن محمد صبحي حارس زعيم الثغر تألق ونجح في التصدي لكرة خطيرة جدًا من مهاجم الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على واقع النتيجة لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

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