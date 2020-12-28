مميزات تحديث ايفون iOS 14.3 .. دعم سماعات ومميزات للصور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
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مميزات تحديث ايفون iOS 14.3 .. دعم سماعات ومميزات للصور

التحديث الرئيسي iOS 14.3 يعتبر ثالث تحديث رئيسي لنظامiOS 14.0، وجاءالتحديث بعدد من المزايا الهامة مثل دعم خدمة آبل الجديدة Apple Fitness+‎ ودعم سماعة آبل الأخيرة AIRPODS MAX.


كما أنة من مميزات التحديث iOS 14.3 دعم تنسيق صور ProRAW الجديد لسلسلة iPhone 12 Pro.


تحديثات iOS 14.3  .. APPLE FITNESS
Fitness+‎ متوفر فقط في أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويساعد Fitness + على إضافة تمارين فيديو كل أسبوع بعشرة أنواع تمارين شائعة: تمرين المراحل المكثفة، وركوب الدراجة بالداخل، واليوغا، وتمرين العضلات الأساسية، وتمارين القوة، والرقص، والتجديف، والمشي على جهاز المشي، والركض على جهاز المشي، والتبريد الذهني.


التحديث في AirPods Max
AirPods Maxسماعات تم إطلاقها مؤخرًا، وهي أول سماعات رأس لاسلكية عبر الهواء أطلقتها شركة أبل.

ويوفر التحديث صوت مكاني مع تتبع ديناميكي للرأس للاستمتاع بتجربة استماع تضاهي بيئة المسرح.

كما أن التحديث مزود بميزات مثل EQ التكيفي الذي يكيف الصوت في الوقت الفعلي مع الملاءمة الشخصية لوسائد الأذن، والصوت عالي الدقة للحصول على صوت غني وغير ذلك.

كما يتيح التحديث ميزة إلغاء الضجيج النشط لمنع الضجيج في البيئة المحيطة.


ProRAW
التحديث iOS 14.3  سيوفر إمكانية التقاط صور Apple ProRAW على آيفون 12 برو و آيفون 12 برو ماك بالإضافة إلى إمكانية تحرير صور Apple ProRAW في تطبيق الصور كما يوجد خيار لتسجيل الفيديو بمعدل ٢٥ إطار/ث.


مميزات تحديث ايفون iOS 14.3 .. دعم سماعات ومميزات للصور

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