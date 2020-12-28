الخشت: جامعة القاهرة أنتجت 22% من تاريخها البحثي خلال آخر 3 سنوات

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قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ان الجامعة أنتجت خلال آخر 3 سنوات 22% من تاريخها البحثي المنشور في المجالات العالمية، وهذا ناتج من تدقيق الجامعة الكثير من الدعم للباحثين بالجماعة، وتطوير المعامل، علاوة على استقدام الكثير من الأساتذة الأجانب بالجامعة في أطار تبادل الخبرات.



وتابع "الخشت"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الجامعة أنشأت مجلة دولية، واستطاعت الجامعة أن تحقق تقدم سريع، لدرجة أن الكثير من الباحثين الاجانب يبدؤون ينشرون في هذه المجلة.



ولفت إلى أن الجامعة قامت بإعداد أكبير مظلة رعاية صحية للأساتذة والعاملين، لافتَا إلى أن الجماعة أنشأت أكبر مجمع من العيادات الخارجية بالجماعة لأعضاء هيئة التدريس داخل المدينة الجامعية.

