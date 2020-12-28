عقب انتهاء التراخيص بيطري البحر الأحمر يعيد فتح عيادة طبيب الفرخة ليسكي

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري، عن إعادة فتح عيادة طبيب المشهور إعلاميا بالفرحة"ليسكى"، طبقًا لقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتنفيذا للقرار رقم ٨٢٥ لسنه ٢٠٢٠ بفتح عياده جناجل البيطريه الخاصه الطبيب البيطري محمد أحمد حسن بسفاجا صاحب واقعه الفرخه لسيكي وادعائه لإجراء عمليه جراحيه للفرخه.



جاء قرار إعادة فتح العيادة عقب انتهاء من تراخيص العياده تم اليوم تشكيل لجنه برئاسة، الدكتور فتحي سلمي مدير مدير عام الطب البيطري والدكتور وحيد شمروخ قسم المجازر والتفتيش ومحمود عبد العال رئيس ش ق بالاشتراك مع حسن زيدان رئيس الشئون القانونية بمجلس مدينه سفاجا واشرف سيد مسؤل الأمن بمجلس مدينة سفاجا تم فتح العياده بعد التأكد من الاطلاع على التراخيص اللازمة والصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



تعود أحداث الواقعة عندما قمت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بغلق عيادة طبيب الفرخة ليسكي بعد إجراء العملية الجراحية للفرخة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود تراخيص للعيادة.



وقال الدكتور فتحي السلمي مدير مديرية الطب البيطري: "إن اللجنة المشكلة من الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر والقسم البيطري في سفاجا ومجلس مدينة سفاجا توجهت اليوم للمتابعة والتفتيش على عيادة بيطرية باسم الدكتور محمد أحمد والذي نشر أخبارا عن إجراء عملية لفرخة بـ7 آلاف جنيه، وجرى التأكد من عدم وجود ترخيص للعيادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجرى غلق وتشميع العيادة المذكورة لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص".



وأضاف "الواقعة كلها غير صحيحة وثبت كذب الطبيب واختلاقه الواقعة، مشيرا إلى أن الطبيب لا يعمل في الجهاز الإداري للدولة، وأن النقابة العامة للأطباء البيطريين ستجري تحقيقا مع الطبيب".

