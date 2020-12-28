طبيب يحذر من الأطفال في هذه الحالة بسبب كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد شرابي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، إن الأطفال يصابوا بفيروس كورونا مثل الكبار، ولكن الفرق أن الأطفال أعراض إصابتهم تكون خفيفة، ولا تؤذيهم، ونادرا ما يحتاج طفل مصاب بكورونا للحجز في المستشفى.

وأشار "شرابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الخطورة من الاطفال ليس في إصابتهم، ولكن أنهم مصدر للعدوى لمن حولهم، لافتا إلى أن أي طفل تظهر عليه أعراض نزلة برد لابد أن يتم التعامل معه بحذر شديد.

وأضاف أن الامهات والأباء يجب أن يتعاملوا مع الطفل حال ظهور أعراض برد عليه بأنه مشتبه كورونا، معلقا: "حتى لا يكونوا كائنات مؤذية".

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