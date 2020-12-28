"التعليم": إحالة واقعة زراعة البانجو في مدرسة بالمنصورة إلى النيابة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق عادل فؤاد، مدير عادم إدارة غرب المنصورة التعليمية، على حبس أمين مكتبة ومشرف وثائق بعد زراعة بانجو داخل المدرسة، قائلًا:"الموضوع في النيابة حتى يحدد الطب الشرعي نوع هذا النبات سواء كان بانجو أو لا".

وتابع "فؤاد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الإدارة التعليمية قامت بإبلاغ الشرطة التي قامت بالقبض على العاملين، وقام بضبط نبات البانجو المزروع في المدرسة، واحالته الواقعة للنيابة.

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واصلت نيابة مركز المنصورة تحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، الإثنين، تحقيقاتها في واقعة زراعة نبات البانجو المخدر داخل مدرسة بالدقهلية.

واستدعت النيابة العامة مديرة المدرسة ومدير إدارة غرب المنصورة التعليمية ومدير إدارة التعليم الابتدائي للاستماع لأقوالهم في الواقعة.

وكشف شهود عيان بمدرسة بلجاي الابتدائية عن قيام عدد من مدرسى مدرسة بلجاي بالشكوى منذ شهرين لمديرة المدرسة ومدير إدارة غرب المنصورة التعليمية بواقعة زراعة نبات البانجو المخدر وسط الشتلات المزروعة بالمدرسة ومن قيام أمين المكتبة ومشرف الوسائل بتدخين البانجو داخل حجرة الكمبيوتر ولكنهما لم يتخذ أي إجراء قانوني أو ادارى ضدهما.

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