"السياحة والآثار" تكشف عن إجراءاتها لمتابعة عدم إقامة احتفالات في ليلة رأس السنة بالفنادق والمطاعم (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إن هناك لجان سرية سيكون مهمتها متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الفنادق والمطاعم السياحية خاصة في ليلة رأس السنة.

وأضاف "العاصي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن هناك رقابة على كافة الفنادق والمنشآت السياحية على نسب التشغيل التي تصل إلى 50%.

وأشار إلى أن أغلب نسب التشغيل في المنشآت السياحية لا تصل إلى 30%، موضحًا أنه يتم القيام بإجراءات التعقيم بصفة دورية وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.

وأكد أن هناك التزام كبير بتعليمات مجلس الوزراء واللجنة الطبية العليا لإدارة الأزمة وتم التنبيه على كل الفنادق والمطاعم السياحية في ليلة رأس السنة، لافتًا إلى أن التشغيل في هذه الليلة سيكون مثل أي يوم عادي.

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