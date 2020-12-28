عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري





تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري والمقامة على ستاد لأهلي we في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.





وفي الدقيقة 30 من عمر اللقاء اضطر طاهر محمد طاهر لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ليحل زميله حسين الشحات بديلا له.





ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله محمود كهربا في المباراة المقامة حاليا على ستاد الأهلي we في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



