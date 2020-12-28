أحمد سامي يفشل في تكرار إنجاز ميمي عبدالرازق

فشل أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة في تكرار إنجاز ميمي عبدالرازق مدرب الفريق السكندري السابق فيما يخص عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة وذلك بعد أن تعرض للخسارة على يد الزمالك بهدفين مقابل لا شيء اليوم الأثنين لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.









ولم يخسر سموحة قبل مباراة اليوم تحت قيادة سامي خلال الثلاثة عشر مباراة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ آخر مواجهة خسرها على يد الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الموسم الماضي.









قبل أن يحرم الزمالك سامي من تكرار إنجاز ميمي عبدالرازق والذي وصل إلى سلسلة متتالية من المباريات بدون خسارة والتي وصلت إلى 15 مباراة موسم 2015-2016.



