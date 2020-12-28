بعد ضبط صيدلية تبيع خمور.. نقيب صيادلة الجيزة: "ما ضبط كارتونة بيرة وليس خمور"

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قاللت الدكتورة نجوى هائم، نقيب صيادلة بالجيزة، على ضبط صيدلية تبيع وتخزن الخمور بمنطقة إمبابة، قائلة: "الصيدلية لم تبيع الخمور، وما تم ضبطه كارتونة بيرة، وليس خمور".



وتابعت "هاشم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، انها تواصلت مع إدارة الصيدلية وتأكدت ان ما ضبط ليس خمورا، ولكنه كارتونة بيرة.



وأضافت: "هو ممنوع بيع البيرة في الصيدليات، بس الله أعلم هو حاطط كارتونة البيرة ليه في الصيدلية، ممكن يكون حاطط الكارتونة في الصيدلية، عشان ياخدها معاه للبيت للاستخدام الشخصي".

