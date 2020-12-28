قرار جديد من الأهلي بشأن الراحلين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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رفض رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمسؤول عن ملف الكرة، رحيل أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقام محمود الخطيب بتوصية مدير التعاقدات أمير توفيق، بعدم فتح باب الرحيل امام أي لاعب في الفريق، خلال يناير المقبل، أو نهاية الموسم الحالي، من أجل الحفاظ على الهدوء داخل منظومة الفريق.


وصرح أمير توفيق: أن إدارة الكرة لديها عدة اتجاهات لتلبية احتياجات المدرب بيتسو موسيماني، الذي عرض طلباته وخلال أسبوعين ستتضح كل الأمور.


يذكر أن مسئولي سموحة طلبوا استعارة صلاح محسن مرة أخرى، في يناير خاصة بعد عدم الإعتماد عليه بشكل أساسي منذ عودته في بداية الموسم الحالي.


ويواجه الأهلي نظيره الإتحاد السكندري اليوم الإثنين، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

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