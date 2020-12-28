بدأت بالحب واتنهب بعش الزوجية.. تعرف على أبرز زيجات الوسط الفني لعام 2020

Advertisements

شهد عام 2020 عدد من الأحداث الصعبة والتي مر بها الشباب وكبار السن والأطفال في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يعد عام فرح في نظر البعض بسبب انشغالهم في ترتيبات الزواج.



وحصد عام 2020 عدد كبير من الزواج بالرغم من غلق القاعات، بسبب كورونا وقضى عدد من الفنانين أيام أفراحهم في ظل هذا الفيروس بسعادة عارمة حيث وجدو من يريدون قضاء باقي حياتهم معه.



وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" أبرز الزيجات في الوسط الفني لعام 2020:



1- المطرب محمد العسيلي وأمنية عبد المنعم



احتفل المطرب محمد العسيلي بزواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، في بداية عام 2020، في حفل بسيط حضره عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائله.



2- الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة



احتفل الثنائي أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري بزواجهمقبل شهر رمضان في حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين وذلك لإجرائه في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد.



3- الفنانة درة والمهندس هاني سعد



احتفلت درة بزواجها من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء والأصدقاء وأفراد العائلة وذلك عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي وحرصت درة على اخفاء خبر زواجها إلى أن فاجئت الجمهور بذلك وكانت قد ربطتها علاقة صداقة بهاني سعد تطورت إلى علاقة حب انتهت بالزواج.



4-الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز



أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زواجها من الفنان أحمد العوضي عقب مرور شهور من زواجهم، حيث حرصت على إخفاء هذا الخبر والإعلان عنه في الوقت المناسب ولكنها لم تقم بحفل زفاف.



5- الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح



احتفل الفنان أحمد خالد صالح بزواجه من الفنانة هنادي مهنى، بأحد الفنادق بالقاهرة وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، وذلك بالرغم من ظروف فيروس كورونا.



6- المطربة رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب



احتفل الملحن سامر أبو طالب بزواجه من المطربة رنا سماحة، منذ فترة قليلة وذلك بأحد فنادق القاهرة، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن.



7-حازم إيهاب ومنة داغر



احتفل الثنائي حازم إيهاب ومنة داغر بزواجهم منذ أيام قليلة، وذلك بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين وعدد من الفنانين وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات زفافهم.



8-الفنان محمد الشرنوبي وراندا رياض



احتفل الفنان محمد الشرنوبي بحفل زفافه من مديرة أعمال النجمة أنغام راندا رياض، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وذلك في حفل هادئ وبسيط.