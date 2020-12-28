دول الاتحاد الأوروبي توافق على الاتفاقية التجارية بين بروكسل ولندن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
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وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع اليوم على اتفاق التجارة بين لندن وبروكسل لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو شرط أساسي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في يوم رأس السنة الجديدة.

أعلنت ذلك ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن القرار جاء خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي لتقييم اتفاق الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الألمانية الدورية للاتحاد سيباستيان فيشر..

" وافق السفراء بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اعتبارا من 1 يناير 2021".

ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى موافقة برلمان الاتحاد الأوروبي، المتوقعة في فبراير القادم.

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