اقتصادية دبي تطلق النسخة المحدثة من بوابة الملكية الفكرية





أطلقت اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.. النسخة المطورة والمحدثة من بوابة الملكية الفكرية الخاصة بالحصول على خدمة قضايا التعدي على العلامات والوكالات التجارية وذلك بهدف تسهيل آلية تقييد العلامات والوكالات التجارية وتقديم خدمات حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة ومن أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة.





وتقدم البوابة المحدّثة خدماتها عبر خمس لغات وهي العربية والإنجليزية واليابانية والفرنسية والإيطالية ويمكن الوصول إلى البوابة عبر الموقع الإلكتروني

https://ipp.dubaided.gov.ae أو تنزيلها كتطبيق ذكي متوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي علما بأن جميع معاملات بوابة الملكية الفكرية تتم بطريقة ذكية دون الحاجة لحضور العميل.





وتحتوي النسخة المحدثة من البوابة مجموعة من التحسينات والميزات المتقدمة والتي تهدف إلى إضافة قيمة مضافة ورفع نسبة رضا المتعاملين بحيث ستُظهر النسخة الجديدة زيادة سرعة وكفاءة معالجة الحالات والقضايا المستلمة وستحتفظ أيضاً بتقرير الكتروني آلي لجميع الحالات والقضايا المغلقة لصالح المتعاملين.





وتشجع اقتصادية دبي أصحاب العلامات والوكالات التجارية في الدولة على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية لضمان حماية حقوقهم كما أسهمت البوابة ذات المظهر الجديد في تسهيل آلية التصفح والتنقل بين المزايا والخصائص والخدمات المتاحة في بوابة الملكية الفكرية وحسّنت النسخة المحدثة تجربة مستخدمي بوابة الملكية الفكرية.





يذكر أن اقتصادية دبي قامت بتحليل تفصيلي للوضع الراهن للبوابة والاطلاع على آراء واقتراحات المتعاملين بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات لضمان توفير نسخة محدثة تحقق الأهداف المرجوة لجميع الأطراف المعنية.





وأكد أحمد الروم المهيري مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.. " إن إدارة حماية الملكية الفكرية في القطاع تعمل جاهدة على حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية في إمارة دبي حيث تعتبر بوابة الملكية الفكرية الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا المجال وحرصا من الإدارة على استمرار مسيرة النجاح وتحقيقا لتطلعات أصحاب حقوق الملكية الفكرية تم تطوير بوابة الملكية الفكرية وفقا لمنظومة TRADE لأفضل الممارسات بهدف تطوير البوابة بما يتواكب مع توجهات حكومة دبي وبما يحقق ويلبي احتياجات المتعاملين".





من جهة أخرى أشار أحمد الروم إلى أن إدارة حماية الملكية الفكرية تعمل جاهدة على حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية وسيتم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أصحاب وممثلي العلامات والوكالات التجارية سعيا إلى تطوير وتحسين بيئة مزاولة الأعمال في إمارة دبي وسيتم قياس رأي المتعامل في الإجراءات المتخذة من قبل اقتصادية دبي في حماية حقوقهم بعد كل خدمة يتم تقديمها لهم.





وقال " نجحت إدارة حماية الملكية الفكرية في تقديم خدماتها على أكمل وجه نظراً لوجود أنظمة الكترونية تعمل على مدار الساعة بالرغم من الظروف التي مررنا بها فيما يخص تفشي فيروس كوفيد-19 ونملك في إدارة حماية الملكية الفكرية نظاما وتطبيقا ذكيا مميزا لمتابعة القضايا والبت فيها من داخل وخارج الدائرة مما ساهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين على أكمل وجه وفي الوقت المناسب الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في تحقيق أهداف وتوجهات ورؤية حكومة دبي".