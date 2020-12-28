بالحجاب.. أول ظهور لزينب غريب بعد تعافيها من فيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة الشابة زينب غريب جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زينب بالصورة بالحجاب ، ريعد ذلك أول ظهور بعد تعافيها من فيروس كورونا ، وعلقت قائله:"ازاي تكون حقيقي وأنت بتمثل شخصية ولو محاولتش تحس بيها وتقرب ليها ، التمثيل بالنسبالي هو الصدق لأبعد الحدود.

يشار أن زينب غريب، أعلنت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس "كورونا"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وقالت: "تحليل إصابتي بفيروس كورونا إيجابي، أى حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات الأزمة اتمني الناس كلها تكون بخير".


والجدير ذكره أن آخر أعمال زينب مسلسل "100 وش" وتم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي وهو بطولة آسر ياسين، نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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